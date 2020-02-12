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Наименование литера
Планировка 3-комнатная квартира 73,14 кв.м. в Краснодаре
Почтовый, Литер 21, ГМР
3-комнатная квартира 73,14 м²
Этажи 2, 12-20
Дата сдачи 2 кв. 2023 г.
8 411 100 ₽
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Планировка 3-комнатная квартира 88,28 кв.м. в Краснодаре
Почтовый, Литер 21, ГМР
3-комнатная квартира 88,28 м²
Этажи 6-20
Дата сдачи 2 кв. 2023 г.
8 828 000 ₽
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Планировка 3-комнатная квартира 85,59 кв.м. в Краснодаре
Левада, Литер 7, ул. Константиновская
3-комнатная квартира 85,59 м²
Этажи 2
Дата сдачи 4 кв. 2023 г.
8 901 360 ₽
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Планировка 3-комнатная квартира 85,34 кв.м. в Краснодаре
Левада, Литер 7, ул. Константиновская
3-комнатная квартира 85,34 м²
Этажи 19-24
Дата сдачи 4 кв. 2023 г.
8 935 098 ₽
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Планировка 3-комнатная квартира 85,1 кв.м. в Краснодаре
Левада, Литер 7, ул. Константиновская
3-комнатная квартира 85,1 м²
Этажи 3-10
Дата сдачи 4 кв. 2023 г.
8 935 500 ₽
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Планировка 3-комнатная квартира 85,18 кв.м. в Краснодаре
Левада, Литер 7, ул. Константиновская
3-комнатная квартира 85,18 м²
Этажи 13-18
Дата сдачи 4 кв. 2023 г.
8 943 900 ₽
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Планировка Комнат Этаж(и) Проект Дом Площадь Ключи Цена за м² Стоимость  
Недвижимость в жилом комплексе Литер 21 3-комнатная квартира 3 2, 12-20 Почтовый Литер 21 73,14 м² 2 кв. 2023 г. 115 000 ₽/м² 8 411 100 ₽
Недвижимость в жилом комплексе Литер 21 3-комнатная квартира 3 6-20 Почтовый Литер 21 88,28 м² 2 кв. 2023 г. 100 000 ₽/м² 8 828 000 ₽
Недвижимость в жилом комплексе Литер 7 3-комнатная квартира 3 2 Левада Литер 7 85,59 м² 4 кв. 2023 г. 104 000 ₽/м² 8 901 360 ₽
Недвижимость в жилом комплексе Литер 7 3-комнатная квартира 3 19-24 Левада Литер 7 85,34 м² 4 кв. 2023 г. 104 700 ₽/м² 8 935 098 ₽
Недвижимость в жилом комплексе Литер 7 3-комнатная квартира 3 3-10 Левада Литер 7 85,1 м² 4 кв. 2023 г. 105 000 ₽/м² 8 935 500 ₽
Недвижимость в жилом комплексе Литер 7 3-комнатная квартира 3 13-18 Левада Литер 7 85,18 м² 4 кв. 2023 г. 105 000 ₽/м² 8 943 900 ₽
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Коммерческая недвижимость Офисное помещение, 9,23
Торговый комплекс ГМР, пр-т п. Знаменского
Офисное помещение, 9,23 м²
Номер A17
Подъезд 1
Этаж 2
1 199 900 ₽
Коммерческая недвижимость Офисное помещение, 16,19
Торговый комплекс ГМР, пр-т п. Знаменского
Офисное помещение, 16,19 м²
Номер A15
Подъезд 1
Этаж 2
2 104 700 ₽
Коммерческая недвижимость Офисное помещение, 16,28
Торговый комплекс ГМР, пр-т п. Знаменского
Офисное помещение, 16,28 м²
Номер A18
Подъезд 1
Этаж 2
2 116 400 ₽
Коммерческая недвижимость Офисное помещение, 16,44
Торговый комплекс ГМР, пр-т п. Знаменского
Офисное помещение, 16,44 м²
Номер A19
Подъезд 1
Этаж 2
2 137 200 ₽
Коммерческая недвижимость Офисное помещение, 16,44
Торговый комплекс ГМР, пр-т п. Знаменского
Офисное помещение, 16,44 м²
Номер A21
Подъезд 1
Этаж 2
2 137 200 ₽
Коммерческая недвижимость Офисное помещение, 16,63
Торговый комплекс ГМР, пр-т п. Знаменского
Офисное помещение, 16,63 м²
Номер A10
Подъезд 1
Этаж 2
2 161 900 ₽
Планировка Проект Местоположение Тип помещения Площадь Номер Подъезд Этаж Стоимость
Коммерческая недвижимость Офисное помещение, 9,23 Торговый комплекс ГМР пр-т п. Знаменского Офисное помещение 9,23 м² A17 1 2 1 199 900 ₽
Коммерческая недвижимость Офисное помещение, 16,19 Торговый комплекс ГМР пр-т п. Знаменского Офисное помещение 16,19 м² A15 1 2 2 104 700 ₽
Коммерческая недвижимость Офисное помещение, 16,28 Торговый комплекс ГМР пр-т п. Знаменского Офисное помещение 16,28 м² A18 1 2 2 116 400 ₽
Коммерческая недвижимость Офисное помещение, 16,44 Торговый комплекс ГМР пр-т п. Знаменского Офисное помещение 16,44 м² A19 1 2 2 137 200 ₽
Коммерческая недвижимость Офисное помещение, 16,44 Торговый комплекс ГМР пр-т п. Знаменского Офисное помещение 16,44 м² A21 1 2 2 137 200 ₽
Коммерческая недвижимость Офисное помещение, 16,63 Торговый комплекс ГМР пр-т п. Знаменского Офисное помещение 16,63 м² A10 1 2 2 161 900 ₽
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Расположение жилых комплексов на карте

ЖК «Бауинвест»
ул. 40 лет Победы /
ул. Героев-Разведчиков
Телефон отдела продаж:
+7(861)298-81-28
ГК «Левада»
ул. Восточно-
Кругликовская
Телефон отдела продаж:
+7(861)298-81-28
ЖК «Почтовый»
район Гидростроителей
(ГМР)
Телефон отдела продаж:
+7(861)298-81-28
ЖК «Береговая 2»
ул. Береговая, 2
Телефон отдела продаж:
+7(861)298-81-28
БЦ «Grand Plaza»
ул. Рашпилевская, 179/1
Телефон отдела продаж:
+7(861)298-81-28

Купить трехкомнатную квартиру

Стоит обязательно купить трехкомнатную квартиру в Краснодаре. Эта жилплощадь обладает рядом несомненных достоинств. Перед тем как приобретать вожделенные квадратные метры, стоит изучить расположение квартиры и другие нюансы. Только после этого можно принимать решение. Огромное количество вариантов предлагает компания «Бауинвест». Купить подходящую квартиру очень просто.

Плюсы покупки трехкомнатной квартиры:

·     Основное преимущество – стоимость. Покупать такое жилье выгодно, так как площадь его большая. В этом случае цена за квадратный метр получается меньше.

·     Возможность обрести личное пространство. У каждого члена семьи будет свой уголок, где он сможет отдыхать и работать. Особенно важно это в том случае, если в семье есть дети. Есть возможность обустроить детскую комнату. Плюсы трехкомнатной квартиры – отдельные помещения. Согласитесь, что очень хорошо, если есть гостиная, спальня и кухня. В этом случае можно будет встретить и разместить гостей.

·     Просторная квартира дает возможность выполнить великолепный дизайн. Трехкомнатное жилье позволит воплотить в реальность все задуманное. При желании стоит обратиться к дизайнеру, чтобы он помог создать идеальное жилье с зонами.

Трехкомнатная квартира – лучший выбор для большой семьи. 

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* Приведенные расчеты носят предварительный характер. Окончательный расчет суммы кредита и размер ежемесячного платежа производятся банком после предоставления полного комплекта документов и проведения оценки платежеспособности клиента.
1-комнатная квартира, 7/21 эт.
2 185 020 р./м²
1 взнос, руб.
Срок кредитования, лет
Ставка по ипотеке
Сумма ежемесячного платежа
129168 руб./ мес.

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  2. Выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи для всех участников сделки, электронное подписание документов по сделке.
  3. Отправка документов для сделки в Росреестр в режиме онлайн.
  4. Оплата стоимости госпошлины за регистрацию сделки (через Сбербанк-онлайн, 122 ₽). Оплата стоимости услуги по юридическому сопровождению сделки (10 000 ₽).

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